Alanyaspor, Persepolis’e mağlup oldu!

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trendyol Süper Lig
temsilcisi Alanyaspor
ile İran'ın güçlü ekiplerinden Persepolis
, K7 No'lu sahada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran İran temsilcisi, 90. dakikada Ali Alipour'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam edecek. Turuncu-yeşilli ekip daha sonra Antalya'ya dönerek, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Persepolis ise Erzurum kampına 5 Ağustos'a kadar devam edecek. İran temsilcisi kamp sürecinde bir hazırlık maçına daha çıkacak.
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Hakan Kurt - Editör