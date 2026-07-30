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Giriş Tarihi: 30.07.2026 20:58

Alanyaspor, Persepolis'e mağlup oldu!

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarında oynadığı özel maçta Persepolis'e 1-0 kaybetti.

İHA
Alanyaspor, Persepolis’e mağlup oldu!
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2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trendyol Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile İran'ın güçlü ekiplerinden Persepolis, K7 No'lu sahada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran İran temsilcisi, 90. dakikada Ali Alipour'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor, 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam edecek. Turuncu-yeşilli ekip daha sonra Antalya'ya dönerek, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Persepolis ise Erzurum kampına 5 Ağustos'a kadar devam edecek. İran temsilcisi kamp sürecinde bir hazırlık maçına daha çıkacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ALANYASPOR #PERSEPOLİS #TRENDYOL SÜPER LİG

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Alanyaspor, Persepolis'e mağlup oldu!
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