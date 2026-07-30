Amir Murillo: Hedefimiz grup aşamasına kalmak!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ve üst tura yükselen Beşiktaş'ta Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

Midtjylland maçını değerlendiren Amir Murillo, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem lazım ama işin sonunda hedefimize ulaştık. Hocamızın sezon başında bizden istediği şeyleri sahaya yansıttık. Gelecek maçlarda daha da iyi olacağız" dedi.

Hradec Kralove eşleşmesine dair soruya Amir Murillo, "Zor bir maç olacak. Her maç zor ama biz de bu karşılaşmaya elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz, o maçların sonunda Avrupa'da grup aşamasına kalmak" cevabını verdi.

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