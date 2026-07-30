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Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:58

ARCA Çorum FK, Bolu kampını tamamladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ARCA Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'daki son antrenmanını yaparak kamp çalışmalarını tamamladı.

DHA
ARCA Çorum FK, Bolu kampını tamamladı!
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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa giren kırmızı- siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürdü.

Bolu kampının son idmanına çıkan Çorum FK, antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yaklaşık iki haftadır Bolu'da yeni sezona hazırlanan kırmızı- siyahlılar, bugünkü son antrenmanın ardından kampı tamamlayıp Çorum'a dönecek.

Çorum FK, hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARCA ÇORUM FK #UĞUR UÇAR #SÜPER LİG

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ARCA Çorum FK, Bolu kampını tamamladı!
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