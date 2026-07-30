Avrupa yolu Trabzon’dan geçiyor

Trabzonspor'un yeni transferi Rene Mitongo, 4+1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra Avusturya kampına katıldı. 18 yaşındaki genç santrfor, ayağının tozuyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte öne çıkan yanıtlar: "Burada kendimi geliştirmek için bulunuyorum. Daha önce burada oynayıp gelişen ve Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olan Augusto ve Oulai gibi isimler var. Ben de onların izinden gidip önce Trabzonspor'a faydalı olmak, ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giymek istiyorum. İki yönü de oynamaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de aynı şekilde atakların sonuçlanmasında takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Onuachu'dan çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Benzer profildeyiz. Takım için savaşan, mücadele eden iki oyuncuyuz."



BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

TRABZONSPOR, Mitongo'yu S.Liege'den 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 3 milyon Euro bonservisin 3 taksitte ödeneceği bildirildi. Oyuncuya her sezon 675 bin Euro maaş verilecek. Opsiyon kullanılırsa o sezonki maaşı 780 bin Euro olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör