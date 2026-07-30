Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’dan Hradec Kralove sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "İlk yarıda biraz durgundum. İkinci yarıda biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Her gün gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Takımın durumuna dair Rıdvan Yılmaz, "Çok çalışıyoruz. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hradec Kralove eşleşmesiyle ilgili soruya Rıdvan Yılmaz, "Orası da kolay olmayacak. Dersimizi iyi çalışıp, elimizden geleni yapıp turu geçmek için oynayacağız" cevabını verdi.

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