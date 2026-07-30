Beşiktaş’ta Tiago Djalo’dan Vincenzo Italiano sözleri!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ve tur atlayan Beşiktaş'ta Tiago Djalo karşılaşma sonrasında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tiago Djalo, "Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik. Sonrasında goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Fiziksel durumlarına dair soruya Tiago Djalo, "Zor maçlar oynuyoruz ama fizik olarak gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmemiz gereken yönler var ve gelişeceğiz. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Galip geldik, mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Mutluyuz, kazandık" cevabını verdi.

Vincenzo Italiano'ya parantez açan Tiago Djalo, "Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var, tüm takımla öyle. Bize yardım etmek istiyor. Maçlarda çok iyi bir enerjisi var. Bu da bize pozitif yansıyor. Hocamızın istediği gibi her maç hazır olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça çalışıp hazır olacağız" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör