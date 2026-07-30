Bodrum FK, Ali Şahin Yılmaz’ı 3 yıllığına kiraladı!

Bodrum FK, Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz ile 3 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Ali Şahin Yılmaz'ın, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın formasıyla 52 karşılaşmada görev yaptığı aktarıldı.

Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen genç savunmacının, savunma hattına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ali Şahin Yılmaz'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör