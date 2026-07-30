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Giriş Tarihi: 30.07.2026 14:50

Bodrum FK, genç orta saha Boran Başkan'ı transfer etti

Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu Boran Başkan'ı kadrosuna kattı.

AA
Bodrum FK, genç orta saha Boran Başkan’ı transfer etti
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor 19 yaş altı takımında sergilediği performansının ardından A takıma yükselen 2006 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, bordo-mavili ekibin 19 yaş altı takımında 55 resmi maçta forma giyen Boran Başkan'ın 12 gole imza attığı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise 3 karşılaşmada görev alarak 1 gol kaydettiği belirtildi.

Hücum yönü ve mücadeleci oyunuyla dikkati çeken genç futbolcunun takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Boran Başkan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Bodrum FK, genç orta saha Boran Başkan'ı transfer etti
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