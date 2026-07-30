Can Uzun= +40 milyon €

10 numara dışında yedek golcü, alternatif sol açık ve stoper arayan Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanını dikkate alıyor ve Can Uzun
transferinden vazgeçmiyor. 10numara haricinde sol açık veforvet olarak görev yapabilen20 yaşındaki futbolcuyu OkanBuruk da çok istiyor.
Can için 1 aydır temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takım, Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı. Alman ekibi, 40 milyon Euro'nun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa bile yanaşmıyor. Can Uzun için 30 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan Aslan, sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeye hazır durumda!. 40 milyonEuro'nun üzerinde bir beklentisiolan Frankfurt'un inadınınkırılması bekleniyor.
G.Saray cephesi, 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor. Geçen sezonu 10 gol-5 asistle tamamlayan 2005 doğumlu futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu G.Saray'ı boş geçmemişti.
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Mete Efendioğlu - Editör