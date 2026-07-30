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Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:14 Son Güncelleme: 30.07.2026 17:15

CANLI | Trabzonspor - Al Sadd hazırlık maçı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, özel maçta Al Sadd ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Trabzonspor - Al Sadd hazırlık maçı!
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Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer, özel karşılaşmada Al Sadd ile kozlarını paylaşıyor.

Müsabaka Anif Sportzentrum'da oynanacak.

Trabzonspor - Al Sadd karşılaşması saat 18.30'da başlayacak.

Mücadele HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkmıştı.

Bordo-mavililer, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Trabzonspor, Avusturya kampında son hazırlık maçına 2 Ağustos'ta Udinese karşısında çıkacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #EİNTRACHT FRANKFURT

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CANLI | Trabzonspor - Al Sadd hazırlık maçı!
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