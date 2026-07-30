CANLI | Trabzonspor - Al Sadd hazırlık maçı!

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Bordo-mavililer, özel karşılaşmada Al Sadd ile kozlarını paylaşıyor.
Müsabaka Anif Sportzentrum'da oynanacak.
Trabzonspor - Al Sadd karşılaşması saat 18.30'da başlayacak.
Mücadele HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkmıştı.
Bordo-mavililer, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Trabzonspor, Avusturya kampında son hazırlık maçına 2 Ağustos'ta Udinese karşısında çıkacak.