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Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:23 Son Güncelleme: 30.07.2026 18:50

CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı!
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Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma MCH Arena'da oynanacak.

Zorlu müsabakada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. John Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh üstlenecek.

VAR'da Peter Bankes, AVAR'da ise Matt Donohue görev alacak.

Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Midtjylland - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Jensen, Castillo, Bravo, Billing, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.

Beşiktaş, Midtjylland ile oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİDTJYLLAND #UEFA AVRUPA LİGİ #AVRUPA LİGİ

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CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı!
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