CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Inter Turku - Başakşehir rövanş maçı!

Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Veritas Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Nathan Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback üstlenecek.
Inter Turku - Başakşehir karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Bikoula, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Shomurodov, Yusuf Sarı, Brnic, Selke.
Başakşehir ile Inter Turku arasındaki eşleşmede ilk maç 1-1'lik skorla sona ermişti.
Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz - Escaldes eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.