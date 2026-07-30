Fenerbahçe, Rafael Leao için bastırıyor ancak Milan'ın inadını aşamıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yüz yüze görüşmek üzere İtalya'ya gitmişti. Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, uzun zamandır gündeminde bulunan yıldız futbolcuda bonservis engeline takıldı. Yönetim, 27 yaşındaki sol kanatiçin kasasından 40 milyon Euro çıkarsada Milan kulübü, 60 milyon Euro bonservistalep etti. 2019-20'de 49.5 milyon Euro ödedikleri Leao'da zarar etmek istemeyen Çizme ekibi, 50 milyon Euro'dan aşağıya teklifleri değerlendirmeye almıyor.

AVUSTRALYA KAMPINA GİTTİ

Kiralama ve zorunlu satış opsiyonuna da kapalı olan İtalyanlar'ın inadı kırılmaya çalışılacak. Oyuncu tarafında da durum çıkmaz sokak. Rafael Leao'nun önceliği İngilterePremier Lig ve İspanya La Liga'da formagiymek olsa da henüz buradan somut bir teklifalamadı. Oyuncu için Fenerbahçe'nin 10 milyon artı 2 milyon Euro maaş önerisi hâlâ masada duruyor. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, "Bizimle olduğu sürece oyuncumuz olarak kalacak" dediğiLeao, yeni transfer ve vatandaşı Gonçalo Ramos ile birlikteAvustralya kampına katıldı.

İRFAN CAN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisi için bir süre önce teklif yapan Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. İrfan Can'ın, Ankara ekibine transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Milli eldiven, geçen sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör