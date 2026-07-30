Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çıkmaz sokak!
Giriş Tarihi: 30.07.2026

Çıkmaz sokak!

Sarı-lacivertliler, yıldız kanat oyuncusu için 40 milyon Euro teklif etti. Ancak İtalyanlar 50’den aşağıya inmezken zorunlu satış opsiyonuna da kapıyı kapattı. Yönetim, Milan’ı iknaya zorluyor

UĞUR ÇEM
Çıkmaz sokak!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Rafael Leao için bastırıyor ancak Milan'ın inadını aşamıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yüz yüze görüşmek üzere İtalya'ya gitmişti. Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, uzun zamandır gündeminde bulunan yıldız futbolcuda bonservis engeline takıldı. Yönetim, 27 yaşındaki sol kanatiçin kasasından 40 milyon Euro çıkarsada Milan kulübü, 60 milyon Euro bonservistalep etti. 2019-20'de 49.5 milyon Euro ödedikleri Leao'da zarar etmek istemeyen Çizme ekibi, 50 milyon Euro'dan aşağıya teklifleri değerlendirmeye almıyor.

AVUSTRALYA KAMPINA GİTTİ
Kiralama ve zorunlu satış opsiyonuna da kapalı olan İtalyanlar'ın inadı kırılmaya çalışılacak. Oyuncu tarafında da durum çıkmaz sokak. Rafael Leao'nun önceliği İngilterePremier Lig ve İspanya La Liga'da formagiymek olsa da henüz buradan somut bir teklifalamadı. Oyuncu için Fenerbahçe'nin 10 milyon artı 2 milyon Euro maaş önerisi hâlâ masada duruyor. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, "Bizimle olduğu sürece oyuncumuz olarak kalacak" dediğiLeao, yeni transfer ve vatandaşı Gonçalo Ramos ile birlikteAvustralya kampına katıldı.

İRFAN CAN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisi için bir süre önce teklif yapan Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. İrfan Can'ın, Ankara ekibine transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Milli eldiven, geçen sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İRFAN CAN EĞRİBAYAT #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çıkmaz sokak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA