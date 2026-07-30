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Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:05

Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i transfer etti!

Erzurumspor FK, tecrübeli futbolcu Gyrano Kerk'i renklerine bağladığını açıkladı.

İHA
Erzurumspor FK, Gyrano Kerk’i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı ekip, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen 30 yaşındaki Surinamlı futbolcu Kerk'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Utrecht, Helmond Sport, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp formalarını giyen tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda Belçika Pro Lig'de 30 maçlık kadroda yer aldı. Bu maçların 27'sine ilk 11'de başlayan Kerk, sezonu 7 gol ve 5 asistle tamamlarken 5 sarı kart gördü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i transfer etti!
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