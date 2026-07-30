Esenler Erokspor, Al Ittihad’ı 2 golle geçti!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmaya etkili başlayan Al Ittihad, henüz 3. dakikada Gustavo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü ele almaya çalışan Esenler Erokspor, rakip kalede etkili pozisyonlar üretse de ilk 45 dakikada aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıda teknik heyetin yaptığı değişikliklerle birlikte daha etkili bir görüntü ortaya koyan Esenler Erokspor, oyunun temposunu artırarak rakip kalede baskı kurdu. Baskının sonucunu 75. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle alan İstanbul ekibi, karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından galibiyet için ataklarını sıklaştıran Esenler Erokspor, 84. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Erokspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör