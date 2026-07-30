Fatih Karagümrük Kaptanı Biraschi: "Süper Lig'i hak ediyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Bolu'da sürdüren Fatih Karagümrük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaçayır Mahallesi'ndeki sahada teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde son antrenmanını yaptı.

Kırmızı- siyahlılar, 27 futbolcunun katıldığı kampta taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, hazırlık maçlarıyla da lige hazırlandı.

"KULÜP SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR"

Takım kaptanı Davide Biraschi, kamp çalışmalarına erken başladıklarını ve yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağladığını belirterek, "Bu sene çok erken başladık kampa aslında. Çünkü çok iyi hazırlanmak istiyorduk. Lige gayet hazırız. Hocamız bizden ne istediğini kesin bir dille ifade etti. Her şeyi anladık, iyi antrenman yapıyoruz. Her şey yolunda şu anda. Yani kulüp Süper Lig'i hak ediyor. Biz Süper Lig'i hak ediyoruz. İyi hazırlandık, hazırız ve yani yüksek hedeflerimiz, kesinlikle ilk hedefimiz Süper Lig'e geri dönmek. Bu kadar tecrübeli ve kaliteli oyuncular getirdiği için kulübe teşekkür ediyoruz. Aslında adaptasyon sürecimiz çok hızlı oldu. Bu beraberliği sağladık hemen. Burada tabii oyuncuların tecrübesi ve kalitesiyle de alakası var. O yüzden çok memnunuz atmosferden" diye konuştu.

STANOJEVIC: "TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK"

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ise kampın verimli geçtiğini ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti. Stanojevic, "Yani sakatlık olmadan 1-2 gün içinde zaten kampımızı bitireceğiz. Şu ana kadar gayet memnunum. İyi oyuncularımız var, yeni katılan oyuncular, eski oyuncular. Gayet memnunum. İş koşullarımız, çalışma koşullarımız gayet iyi, memnunum. Birazcık zamana ihtiyacımız var, çünkü yeni transferler geldi, bazı oyuncular özelinde özellikle. Tek bir hedefimiz var, o da çıkmak.

Benim işim de bu, bu oyuncuları hazırlamak ve onları oynatmak. Hedefimiz çıkmak. Yani şu an ekipten, takımdan gayet memnunum. Tabii ki herkes kaliteli oyuncular gelsin ister, dahil olsun ister fakat şu anki ekipten de takımdan da gayet memnunum. Bakalım belki 1-2 oyuncu daha aramıza katılabilir. Fakat bakıyoruz. Tabii ki diğer takımlara bakıyorum ne yaptıklarına, yeni transferlerine vesaire. Fakat benim görevim kendi takımımla ilgilenmek, kendi takımımı yönetmek, fakat tabii ki diğer takımlara da bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör