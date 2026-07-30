Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Nathan Ake hatasız oynadı!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:32

Fenerbahçe’de Nathan Ake hatasız oynadı!

İlk karşılaşmada sakatlık riski oluşunca 45 dakika sahada kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Ake dün 90 dakika mücadele etti.

Fenerbahçe’de Nathan Ake hatasız oynadı!
  • ABONE OL

Karşılaşmayı pas hatası yapmadan (52/52) tamamladı. Hollandalı stoper maç sonrası, "Ana hedefimiz turu geçmekti. Bunu başardık. Golü bulduk ama sonrasında geri çekilince rakip pozisyonlar üretti. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremeyince sonuç böyle oldu" diye konuştu.

Defansta Skriniar ile iletişiminin çok iyi olduğunu belirtip, "İnsan olarak kendisiniçok seviyorum. Zaten üst düzeybir oyuncu. Daha önce ona karşıoynamıştım. Maçlar geçtikte dahaiyi bir ikili olacağız" ifadelerini kullandı. Ake dün 4 tehlikeyi engelledi. 7 topu geri kazandı. Girdiği iki mücadelede de topu kaptı. 11 savunma katkısı ile alkış aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#NATHAN AKE #SKRİNİAR #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de Nathan Ake hatasız oynadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA