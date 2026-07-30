Fenerbahçe’de Nathan Ake hatasız oynadı!

Karşılaşmayı pas hatası yapmadan (52/52) tamamladı. Hollandalı stoper maç sonrası, "Ana hedefimiz turu geçmekti. Bunu başardık. Golü bulduk ama sonrasında geri çekilince rakip pozisyonlar üretti. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremeyince sonuç böyle oldu" diye konuştu.

Defansta Skriniar ile iletişiminin çok iyi olduğunu belirtip, "İnsan olarak kendisiniçok seviyorum. Zaten üst düzeybir oyuncu. Daha önce ona karşıoynamıştım. Maçlar geçtikte dahaiyi bir ikili olacağız" ifadelerini kullandı. Ake dün 4 tehlikeyi engelledi. 7 topu geri kazandı. Girdiği iki mücadelede de topu kaptı. 11 savunma katkısı ile alkış aldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör