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Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:07

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.

AA
Fenerbahçe’de Sturm Graz maçı hazırlıkları başladı!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci eleme turunda dün deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan sarı-lacivertliler, Strum Graz müsabakası öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #STURM GRAZ

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Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları başladı!
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