Fenerbahçe’de Sturm Graz maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci eleme turunda dün deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan sarı-lacivertliler, Strum Graz müsabakası öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

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