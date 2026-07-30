FIFA’dan Dünya Kupası’ndaki yatırımcı planı için yeni açıklama!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapıyla paylaşılması planını savunan bir açıklama yayımladı.

FIFA açıklamasında, önümüzdeki dönemde söz konusu teklifin 211 üye federasyon ve FIFA Konseyi ile istişare edileceğini belirtti.

"FIFA Forward Enterprise (FFE)" başlığı altında hayata geçirilecek projenin her üye kuruluşun menfaatine olduğu vurgulanan açıklamada, "Demokratik ilkeler gereği, planın ancak üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi ve FIFA Konseyi'nin gerekli düzenleyici değişiklikleri onaylaması halinde hayata geçirilecek." denildi.

Açıklamada, FFE'nin FIFA'nın ticari haklarını ve turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplayan, tamamen FIFA'ya ait ve FIFA tarafından kontrol edilen bir iştirak olarak faaliyet göstereceği aktarıldı.

ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan'la iş birliği içinde olduklarını belirten FIFA, bu kuruluş tarafından yapılan standart değerleme analizine göre FFE'nin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada "20 milyar dolarlık ilk değerleme üzerinden hareket eden FFE, kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerini uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedefliyor." ifadesine yer verildi.

FIFA, yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı ve uzun vadeli ortak olacağını, projenin yönetiminde kontrol yetkilerinin bulunmayacağını vurguladı.

Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) yanı sıra Avrupa'dan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, Infantino'nun bu planına yaptığı açıklamalarla sert tepki göstermişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör