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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Filistinli çocuklara kucak açtı

Filistinli çocuklara kucak açtı
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İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği destekle alkış toplayan teknik direktör Pep Guardiola, 6 ila 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlediği "Pep Summer Camp"te Filistinli çocukları da ağırladı. 55 yaşındaki futbol adamı, İspanya'nınKatalonya özerk bölgesindekiLleida şehrinde bulunanRialp köyündeki tesislerdeyaklaşık 20 gün sürenkampta 31 Filistinli çocuğumisafir etti. Guardiola'nın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği kaydedildi. Filistin'e verdiği destekle daha önce de kamuoyunun gündemine gelen başarılı çalıştırıcı, son yıllarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yaptığı açıklamalar ve Filistin halkıyla dayanışma mesajlarıyla dikkat çekmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Filistinli çocuklara kucak açtı
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