Futbol satılık değil!..

FIFA'nın tarihi planına UEFA'dan büyük tepki!



2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA ile UEFA arasında önemli bir kriz patlak verdi. FIFA, Dünya Kupası başta olmak üzere düzenlediği organizasyonların ticari faaliyetlerini yönetecek yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yeni bir iştirak kurmayı ve bu şirketin hisselerinin yüzde 20'sine kadarını dış yatırımcılara açmayı planladığını duyurdu. "FIFA Forward Enterprise" adını taşıyacak şirket, Dünya Kupası ve FIFA'nın diğer organizasyonlarının ticari haklarını tek çatı altında yönetecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu model sayesinde elde edilecek gelirin futbolun küresel gelişimine aktarılacağını belirterek, altyapı yatırımları, antrenör eğitimi, milli takımlar, kadın futbolu ve amatör futbol projelerine üye federasyonlar aracılığıyla daha fazla kaynak sağlanacağını ifade etti. Ancak bu plan, UEFA cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu yaptığı açıklamada, FIFA'nın futbol yönetiminde aşılmaması gereken bir sınırı geçtiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir. Futbol hiçbirimizin mülkü değil, FIFA'nın satabileceği bir şey de değil." UEFA ayrıca ulusal federasyonları, ligleri, kulüpleri, futbolcuları ve taraftarları da söz konusu plana karşı ortak tavır almaya çağırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör