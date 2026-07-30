Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’a Arjantinli sol stoper!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 12:07

Galatasaray’a Arjantinli sol stoper!

Savunmaya takviye düşünen Galatasaray, River Plate’te forma giyen Lautaro Rivero için temasa geçti. İşte o isim...

Galatasaray’a Arjantinli sol stoper!
  • ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, Arjantin ekibi River Plate'in stoper oyuncusu Lautaro Rivero ile ilgileniyor. Fotomaç'ın Arjantin basınında derlediği habere göre Cimbom'un oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi. Öte yandan bir Türk kulübünün daha genç savunmacı için resmi teklif yaptığı belirtildi.

Cagliari'nin de oyuncuyla ilgilendiği doğrulanırken, Atletico Madrid'in teklif sunduğu iddiaları yalanlandı. River ile 23 maça çıkan ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Arjantin'li stoperin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#RİVER PLATE #ATLETİCO MADRİD #CAGLİARİ #ARJANTİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’a Arjantinli sol stoper!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA