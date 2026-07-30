Galatasaray’a Arjantinli sol stoper!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, Arjantin ekibi River Plate'in stoper oyuncusu Lautaro Rivero ile ilgileniyor. Fotomaç'ın Arjantin basınında derlediği habere göre Cimbom'un oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi. Öte yandan bir Türk kulübünün daha genç savunmacı için resmi teklif yaptığı belirtildi.

Cagliari'nin de oyuncuyla ilgilendiği doğrulanırken, Atletico Madrid'in teklif sunduğu iddiaları yalanlandı. River ile 23 maça çıkan ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Arjantin'li stoperin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör