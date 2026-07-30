Galatasaray’da beklenen ayrılık gerçekliyor!

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

Sarı-kırmızılılarda kamp döneminde iyi bir performans sergilemesine rağmen teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sene Hellas Verona'ya kiralanan, bu yaz takıma geri dönen tecrübeli oyuncuya henüz bir teklif gelmedi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, beklenen tekliflerin gelmemesi halinde oyuncuyla kontratı karşılıklı anlaşarak feshetmeyi planlıyor.

2021 yılında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan gelen ve ilk iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan tecrübeli oyuncu, yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle son iki sezon Roma ve Hellas Verona'ya kiralanmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör