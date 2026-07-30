Hull City’de Acun Ilıcalı’dan transfer sözleri! ’Film gibi bir yolculuk oldu’

Türkiye'den transfer yapmayı düşünmediğini aktaran Acun Ilıcalı, "Türkiye Ligi'nin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dört büyükler 5-6-7 milyon gibi seviyelere çıktı. Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan oyuncu sezonda 25-30 gol atan bir oyuncudur. O yüzden Türkiye bizim için cazip değil. Türkiye, Arabistan öncesi bir pozisyon aldı. 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif oldu. Bizim Premier Lig'deki odağımız 22-23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bunların birçoğu Türkiye'ye gelmiyor. Belli bir yıldan sonra daha çok kazanmak isterlerse Türkiye'ye geliyorlar." diye konuştu.

Geçen sezon herkesin kendilerinin Champions'ten düşeceğini beklediğini anlatan Ilıcalı, Türkiye'de negatif havanın çok yoğun olduğunu aktararak "Herkes kazandığımız parayı konuşuyor. 300 milyon avroya yakın para alacağız ama rakiplerimiz 1 milyar avro alacak. 7x24 çalışıyoruz. Geleceği bilemeyiz ama geçen sene Championship'ten kim düşer diye sorulduğunda 10 yorumcunun 9'u bizi düşecek takım olarak açıkladı. Bu sefer belki bu rakam 10'da 10. Geçen sene düşeceğimizi düşünüyorlardı Premier Lig'e çıktık. Bu sene de Premier Lig'den düşeceğimizi düşünüyorlar, belki bu sene üst sıra takımı oluruz. Biz güçlü bir aileyiz. İlk günden beri iyi bir aile olmak istedim. İyi bir aile olmak güzel insanlarla olacak bir şey. Önce doğru isimleri seçeceksin, bizim başarımızın sırrı bu. Benim yeteneğim insandan anlamam. Güzel insanları bir araya getirip başlarına güzel bir hoca getirdik. Soyunma odasında sorun istemiyoruz. Türkiye'deki negatifliklerden bittim. Buradan çıkınca havasız ortamdan çıkmış gibi oldum. Futbolumuz o durumda. O karamsar ve negatif ortamın değişmesi umarım mümkün olur. Allah'tan artık orada değilim. O karamsar ortamın değişmesi inşallah mümkün olur da biz de bir gün ülkemizdeki futbol ortamıyla ilgili daha pozitif konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.