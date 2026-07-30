Kadıköy’de Vedat izdihamı

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu'nda bulunan Fenerium mağazasında taraftarlarla imza gününde buluştu. Yıldız golcü için yüzlerce sarı-lacivertli futbolsever stadın önünde kuyruk oluşturdu.

Taraftarlar, Muriqi ile bir araya gelebilmek için saatlerce bekledi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik boyunca deneyimli golcü, forma ve çeşitli ürünleri imzalarken çok sayıda taraftar da Muriqi ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakaladı.

Oldukça samimi bir atmosferde geçen organizasyonda Fenerbahçeli golcü, sevgi gösterilerine teşekkür ederken taraftarlar da büyük destek verdi. Bu arada oyuncunun sakatlığının büyük ölçüde geçtiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör