Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadıköy’de Vedat izdihamı
Giriş Tarihi: 30.07.2026

Kadıköy’de Vedat izdihamı

Kadıköy’de Vedat izdihamı
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu'nda bulunan Fenerium mağazasında taraftarlarla imza gününde buluştu. Yıldız golcü için yüzlerce sarı-lacivertli futbolsever stadın önünde kuyruk oluşturdu.

Taraftarlar, Muriqi ile bir araya gelebilmek için saatlerce bekledi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik boyunca deneyimli golcü, forma ve çeşitli ürünleri imzalarken çok sayıda taraftar da Muriqi ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakaladı.

Oldukça samimi bir atmosferde geçen organizasyonda Fenerbahçeli golcü, sevgi gösterilerine teşekkür ederken taraftarlar da büyük destek verdi. Bu arada oyuncunun sakatlığının büyük ölçüde geçtiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de Vedat izdihamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA