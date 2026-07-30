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Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:31

Milot Rashica: Hocamızın istediklerini yapıyoruz!

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Midtjylland maçından sonra konuştu.

Milot Rashica: Hocamızın istediklerini yapıyoruz!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup eden ve tur atlayan Beşiktaş'ta Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milot Rashica, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz. Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum" dedi.

Performanslarına dair soruya Milot Rashica, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz" cevabını verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MİLOT RASHİCA #BEŞİKTAŞ #MİDTJYLLAND #UEFA AVRUPA LİGİ

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Milot Rashica: Hocamızın istediklerini yapıyoruz!
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