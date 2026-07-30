Provokasyon yok centilmenlik var!

futbol sezonu öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 81 ilin valileri ve ilgili yöneticilerin yer aldığı Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. Ankara'daki zirvede İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni sezonda provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara yönelikbelirtti. Ayrıca, Süper Lig karşılaşmaları öncesinde Spor Güvenlik Kurullarının valilerin başkanlığında toplanacağını, protokol tribünleri dâhil stadyuma girişlerde Passolig uygulamasının titizlikle sürdürüleceğini ve görevli personelin yaka kameralarını etkin şekilde kullanmasının sağlanacağını ifade etti. Spor sahalarının provokasyonların değil; centilmenliğin, kardeşliğin ve birlik ruhunun yaşandığı alanlar olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirterek, yeni sezonun huzurlu, güvenli ve sporun ruhuna yakışır bir atmosferde geçmesini temenni etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör