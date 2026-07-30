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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Roma da yüksek uçtu!

Siyah-beyazlılar, Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule için Çizme temsilcisiyle temas kurdu. Ancak İtalyan yetkililer 35 milyon Euro bonservis bedeli istedi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Roma da yüksek uçtu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat için Arjantinli oyuncu Matias Soule'yi gündemine aldı ancak Roma beklentiyi çok yüksekten açtı. Salah sürecinin tıkanmasınedeniyle diğer alternatiflereyönelen siyah-beyazlılar, İtalyanekibinin 23 yaşındaki yıldızını listesineekledi. Beşiktaş, genç futbolcu için öncelikle satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan yetkililerle temas kurdu. Serie A ekibi, Soule için tekliflere açık olduğunu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak amacıyla bonservisli satış yapması gerektiğini bildirdi. Bu nedenleBeşiktaş'ın kiralık formülünü geriçeviren Roma'nın belirlediği bonservisbedeli 35 milyon Euro oldu. Matias Soule ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği aktarıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ROMA #BEŞİKTAŞ

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Roma da yüksek uçtu!
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