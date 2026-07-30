Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SABAH Spor aslan’ın gündemine oturdu
Giriş Tarihi: 30.07.2026

SABAH Spor aslan’ın gündemine oturdu

Başkan Dursun Özbek’in SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen’e yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Başkan, Divan’da aynı konuşmayı yaparken noktayı koydu: “Yaptığımız transferlere bir bakın. İcardi, Osimhen... Hepsi eylül ayında gerçekleşti.”

SABAH Spor aslan’ın gündemine oturdu
  • ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında transfer hakkında açıklamalarda bulundu. SABAH SPOR'UN önceki gün 'Ben sosyal medya baskısından etkilenmem' manşeti G.Saray'ın ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Dursun Özbek, dünkü Divan'da ise şunları söyledi:
G.SARAY taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini söylüyorlar, ilk kez duymuyoruz.
HEP geç kaldığımız söylendi. G.Sarayiçin doğru olanı yapmakiçin çalıştık. Her yaz eleştirildik ama son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray. Bu, istikrarın ve emeğin sonucudur.

YAPTIĞIMIZ transferlere bir bakın. İcardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayındagerçekleşti.
ATILAN yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız.
TRANSFER çok gizli yürütülmesi gereken bir husus. 'Bize niye bilgi vermiyorsun' deniyor. 'Falancayı alıyoruz' mu diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer?
BAŞKAN transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Galatasaray, en büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LEVENT TÜZEMEN #GALATASARAY #DURSUN ÖZBEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH Spor aslan’ın gündemine oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA