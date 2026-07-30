SABAH Spor aslan’ın gündemine oturdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında transfer hakkında açıklamalarda bulundu. SABAH SPOR'UN önceki gün 'Ben sosyal medya baskısından etkilenmem' manşeti G.Saray'ın ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Dursun Özbek, dünkü Divan'da ise şunları söyledi:

G.SARAY taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini söylüyorlar, ilk kez duymuyoruz.

HEP geç kaldığımız söylendi. G.Sarayiçin doğru olanı yapmakiçin çalıştık. Her yaz eleştirildik ama son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray. Bu, istikrarın ve emeğin sonucudur.

YAPTIĞIMIZ transferlere bir bakın. İcardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayındagerçekleşti.

ATILAN yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız.

TRANSFER çok gizli yürütülmesi gereken bir husus. 'Bize niye bilgi vermiyorsun' deniyor. 'Falancayı alıyoruz' mu diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer?

BAŞKAN transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Galatasaray, en büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör