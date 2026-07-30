Samet Akaydin: Bu arma için savaşacağız!

Avusturya kampında oynanan özel maçta Al Sadd'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Samet Akaydin açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarını değerlendiren Samet Akaydin, "İlk maçta savunmada bekledik, hocamız öyle söyledi. Bugün ise biraz daha ön alan baskısıyla başladık. Tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemem. Eksiklerimiz var ancak yavaş yavaş daha iyi olacağız" dedi.

Trabzonspor'a transferi sonrası hislerini paylaşan Samet Akaydin, "Bu mutluluğu hiçbir zaman anlatamam. Trabzonspor'un benim için her zaman çok farklı bir yeri vardı. Geçmişte söylediklerim bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış olabilir ancak beni gerçekten tanıyanlar, Trabzonspor sevgimin ne denli büyük olduğunu bilirler. Sezon içerisinde bunu en güzel şekilde yansıtacağım. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet ederek sevgimi göstereceğim. Ben Trabzonluyum. Bu arma için savaşacağız" şeklinde konuştu.

Samet Akaydin son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Trabzonspor'un bir oyun planı var. Her oyuncunun gerçekten bu planın bir parçası olduğunda performansını yukarı çıkarabileceğini görüyorum. Bence bu tamamen oyun planının bir parçası. Bu oyun planına uyarsanız başarısız olma şansınız yok. Geldiğim günden bu yana kendimi daha rahat ve daha iyi hissediyorum. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör