Son dakika: Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti! Inter Turku turladı

Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Veritas Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çaldı. Nathan Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback üstlendi.
Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynadığı maçta sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Inter Turku'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jasse Tuominen ile 47. dakikada Clinton Jephta kaydetti.
Inter Turku'da Janne-Pekka Laine, 88. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
Başakşehir ise Avrupa kupalarına erken veda etti.
Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile eşleşti.
Inter Turku - Başakşehir: 2-0
Goller: 18' Jasse Tuominen, 47' Clinton Jephta
Kırmızı kart: 88' Janne-Pekka Laine
İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Tuominen, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Shomurodov, Yusuf Sarı, Brnic, Selke.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.
18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.
Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku karşısında bekleri değiştirdi.
Sağ bekte Ömer Ali'nin yerine Onur Bulut'u oynatan Şahin, sol bekte ise Karbownik'in yerine kart cezası sona eren Operi'yi tercih etti.
Orta sahada Kemen'in yokluğunda Berat'a forma veren 37 yaşındaki teknik adam, ileri uçta ise Bertuğ'un yerine Selke'yi görevlendirdi.
Inter Turku'da ise teknik direktör Vesa Vasara, ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Müsabakayı yaklaşık 100 Türk taraftar takip etti.