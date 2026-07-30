Son dakika: Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti! Inter Turku turladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.

Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.