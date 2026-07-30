SON DAKİKA | Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! Yeni rakibi belli oldu

Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik karşılaşma MCH Arena'da oynandı.
Zorlu müsabakada İngiliz hakem John Brooks düdük çaldı. John Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh üstlendi.
VAR'da Peter Bankes, AVAR'da ise Matt Donohue görev aldı.
Beşiktaş, Midtjylland deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Midtjylland'da Martin Erlic, 54. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile rakip oldu.
Midtjylland ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Danimarka temsilcisi Midtjylland yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Midtjylland - Beşiktaş: 0-2
Goller: 70' Milot Rashica, 76' Orkun Kökçü (P)
Kırmızı kart: 54' Martin Erlic
İLK 11'LER
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Jensen, Castillo, Bravo, Billing, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.
4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.
70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.
Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İstanbul'daki maçı kazanan ilk 11'de değişiklik yapmadı.
48 yaşındaki teknik adam, Danimarka takımı karşısında sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile dizildi.
Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.
Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.
SEZONUN İLK DEPLASMANI
Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.
2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.
Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ
Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.
Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.
Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.
Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.