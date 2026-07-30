SON DAKİKA | Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde turladı! Yeni rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın gollerini 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Midtjylland'da Martin Erlic, 54. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile rakip oldu.

Midtjylland ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Danimarka temsilcisi Midtjylland yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.