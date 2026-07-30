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Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:14 Son Güncelleme: 30.07.2026 20:47

Trabzonspor’dan Avusturya’da tatsız prova! Al Sadd galip

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, özel maçta Al Sadd ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibine 1-0’lık skorla kaybetti.

Trabzonspor’dan Avusturya’da tatsız prova! Al Sadd galip
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Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına Al Sadd karşısında çıktı.

Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki müsabaka Anif Sportzentrum'da oynandı.

Al Sadd, Trabzonspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Al Sadd'ın ve maçın tek golünü 35. dakikada penaltıdan Roberto Firmino kaydetti.

Trabzonspor - Al Sadd: 0-1

Gol: 35' Roberto Firmino

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Onuachu.

Al Sadd: Al Sheeb, El Hannach, Salman, Bounacer, Otavio, Claudinho, Soria, Firmino, Guilherme, Ali, Mujica.

TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkmıştı.

Bordo-mavililer, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Trabzonspor, Avusturya kampında son hazırlık maçına 2 Ağustos'ta Udinese karşısında çıkacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #EİNTRACHT FRANKFURT

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Trabzonspor’dan Avusturya’da tatsız prova! Al Sadd galip
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