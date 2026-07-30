Trabzonspor’dan Avusturya’da tatsız prova! Al Sadd galip

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına Al Sadd karşısında çıktı.
Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki müsabaka Anif Sportzentrum'da oynandı.
Al Sadd, Trabzonspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Al Sadd'ın ve maçın tek golünü 35. dakikada penaltıdan Roberto Firmino kaydetti.
Trabzonspor - Al Sadd: 0-1
Gol: 35' Roberto Firmino
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Onuachu.
Al Sadd: Al Sheeb, El Hannach, Salman, Bounacer, Otavio, Claudinho, Soria, Firmino, Guilherme, Ali, Mujica.
TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkmıştı.
Bordo-mavililer, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Trabzonspor, Avusturya kampında son hazırlık maçına 2 Ağustos'ta Udinese karşısında çıkacak.