Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA’dan FIFA’ya boykot kararı!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:47

UEFA’dan FIFA’ya boykot kararı!

UEFA, Dünya Kupası hisselerinin satılması halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

UEFA’dan FIFA’ya boykot kararı!
  • ABONE OL

UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'na yatırımcı alma planına çok sert bir karşılık verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadleer kullanıldı:

"UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz.

Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak; bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA #FIFA #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA’dan FIFA’ya boykot kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA