UEFA’dan FIFA’ya boykot kararı!

UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'na yatırımcı alma planına çok sert bir karşılık verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadleer kullanıldı:

"UEFA ve 55 üye federasyonu tek yürektir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin bir dille reddediyoruz.

Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak; bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör