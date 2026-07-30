Vincenzo Italiano: Avrupa’da kolay maç yoktur!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, iki maçta da iyi performans göstererek 3. tura yükseldiklerini söyledi.

MCH Arena'daki maçın ardından İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten ve tur atlamaktan çok mutlu olduğunu belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Bu turda çok zor bir rakibe karşı oynadık. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik, yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Özellikle rakibimiz geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu turu geçmek hiç kolay değildi." diye konuştu.