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Giriş Tarihi: 31.07.2026 17:42

1. Lig'de 2-8. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki programı açıklandı.

İHA
1. Lig’de 2-8. hafta programı açıklandı
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Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki program, TFF'nin sitesinden duyuruldu.

Buna göre 1. Lig'de söz konusu haftalar arasındaki program şöyle:

2. hafta
14 Ağustos Cuma
21.30 Esenler Erokspor - Sarıyer

15 Ağustos Cumartesi
19.00 İstanbulspor - Bodrum FK
19.00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
21.30 Manisa FK - Van Spor FK
21.30 Bursaspor - Iğdır FK

16 Ağustos Pazar
19.00 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor
19.00 Kayserispor - Sivasspor
21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor
21.30 Muğlaspor Kulübü - Bandırma Spor

17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrol Spor - Boluspor

3. hafta
21 Ağustos Cuma
21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor

22 Ağustos Cumartesi
19.00 Iğdır FK - Kayserispor
19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
21.30 Antalyaspor - Pendikspor
21.30 Bodrum FK - Muğlaspor Kulübü

23 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Boluspor - Mardin 1969 Spor
21.30 Van Spor FK - İstanbulspor
21.30 Sarıyer - Batman Petrol Spor

24 Ağustos Pazartesi
21.30 Sivasspor - Manisa FK

4. hafta
28 Ağustos Cuma
19.00 Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor
19.00 Pendikspor - Bandırmaspor
21.30 Muğlaspor Kulübü - Boluspor
21.30 Antalyaspor - Sarıyer

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
21.30 Batman Petrol Spor - Sivasspor
21.30 Mardin 1969 Spor - Van Spor FK

30 Ağustos Pazar
19.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK
21.30 Manisa FK - Bodrum FK

5. hafta
1 Eylül Salı
16.00 Bandırmaspor - Antalyaspor
17.00 Ümraniyespor - Muğlaspor Kulübü
20.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
20.00 Sarıyer - Pendikspor

2 Eylül Çarşamba
17.00 Van Spor FK - Batman Petrol Spor
20.00 Sivasspor - Mardin 1969 Spor
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

3 Eylül Perşembe
17.00 Iğdır FK - Manisa FK
20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor
20.00 Bursaspor - İstanbulspor

6. hafta
5 Eylül Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Boluspor
20.00 Ankara Keçiörengücü - Sarıyer
20.00 Pendikspor - Ümraniyespor

6 Eylül Pazar
17.00 Muğlaspor - Van Spor FK
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 Batman Petrol Spor - Fatih Karagümrük

7 Eylül Pazartesi
17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor
17.00 İstanbulspor - Iğdır FK
20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK
20.00 Manisa FK - Bursaspor

7. hafta
11 Eylül Cuma
20.00 Sarıyer - Bandırmaspor

12 Eylül Cumartesi
17.00 Van Spor FK - Ankara Keçiörengücü
17.00 Boluspor - Pendikspor
20.00 Bodrum FK - Batman Petrol Spor
20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor

13 Eylül Pazar
17.00 Iğdır FK - Mardin 1969 Spor
17.00 Sivasspor - Muğlaspor Kulübü
20.00 Fatih Karagümrük - Manisa FK
20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor

14 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor

8. hafta
18 Eylül Cuma
16.00 Bandırma Spor - Ümraniyespor
20.00 Muğlaspor Kulübü - Iğdır FK

19 Eylül Cumartesi
17.00 Sarıyer - Boluspor
17.00 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
20.00: Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük
20.00 Batman Petrol Spor - Bursaspor

20 Eylül Pazar
17.00 Pendikspor - Bodrum FK
17.00 Manisa FK - İstanbulspor
20.00 Antalyaspor - Van Spor FK
20.00 Mardin 1969 Spor - Kayserispor

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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1. Lig'de 2-8. hafta programı açıklandı
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