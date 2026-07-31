Ahmet Cingöz: Heyecanlı ve çekişmeli bir lig olacak!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un teknik direktörü Ahmet Cingöz, çekişmeli geçmesini bekledikleri lige hazır olduklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe bölgesinde sürdüren takımın teknik direktörü Cingöz, kamp süreci, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kampın üçüncü etabının son günlerine geldiklerini belirten Cingöz, fiziksel çalışmaların yanı sıra takımın oyun anlayışını oyunculara benimsetmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Kadroya yeni katılan futbolcular dolayısıyla taktik çalışmaların tekrarlandığını ifade eden Cingöz, "Çalışmalarımız son derece iyi gidiyor. Fiziksel seviyemizi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Cingöz, ligin başlamasına az bir süre kaldığına işaret ederek "Her şey yolunda. Bazı yeni oyuncularımızın daha erken gelmesini bekliyoruz. Planladığımız oyuncuların hazır gelecek olması, bizim için çok daha rahat olacak. Şu an takımın temposundan, istek ve arzusundan, birlik ve beraberliklerinden çok memnunum. Kamp dönemi son derece verimli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Cingöz, bazı bölgelere takviye yapmayı planladıklarını kaydetti.

İmza süreci tamamlanmadan transferlerin kesinleşmediğini vurgulayan Cingöz, "Planladığımız oyuncular var ancak imza atmadan hiçbir transfer tamamlanmış sayılmaz. Özellikle ön kenar, orta mevki ve santrfor mevkilerine oyuncu almayı hedefliyoruz. Olmazsa da şu ana kadar çok kıymetli futbolcular aldık. Takımıma güveniyorum ama istediğimiz diğer oyuncular da geldiğinde geniş bir kadro anlamında daha zengin hal almış olacağız." diye konuştu.

Cingöz, Trendyol 1. Lig'in uzun yıllardır olmadığı kadar rekabetçi geçeceği kanaatinde olduğunu belirterek "Lig kalitesi açısından son yılların en zor sezonlarından biri olacak. Büyük camiaların boy göstereceği bir lig olacak. Yıllarca bu liglerdeydim, hiç bu kadar daha zor bir lig olmadı diye düşünüyorum, lig başlamadan sezon başında bunu diyebiliriz. Çok heyecanlı ve çekişmeli bir lig olacak." ifadesini kullandı.

Takım olarak ligde yeni oldukları için transfer konusunda istedikleri gibi hareket edememelerine rağmen çok önemli futbolcuları renklerine bağladıklarını anlatan Cingöz, "Çok kıymetli oyuncuları Mardin camiasına kazandırdığımızı düşünüyorum. Planladığımız gibi 2-3 çok kıymetli oyuncuyla temastayız. Onların da gelmesiyle lige renk katacağımızı düşünüyorum." dedi.

Cingöz, ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak "İlk maçımız İstanbul'da olduğu için Bolu kampını tamamladıktan sonra doğrudan İstanbul'a geçeceğiz ve hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör