Arabistan’a imza atıyor

Liverpool'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mohamed Salah
için en güçlü teklifi Beşiktaş
vermiş ancak oyuncunun menajerini aşamamıştı. Siyah-beyazlılar, "Masadan kalktık" açıklamasını yapmasına rağmen taraftarlar bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor. İngiliz basını, Beşiktaş defterininkapandığını, sorunun sportifdeğil tamamen mali şartlar olduğunuyazarken 34 yaşındaki sağkanat için Suudi Arabistan veMLS seçeneğinin güçlü bir ihtimalolduğunu belirtti.
Özellikle Arabistan takımı Al-İttihad, yıldız futbolcuyu istiyor ve dün resmen görüşmelere başladı. Al-İttihad Kulübü, Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Oyuncunun bu teklif kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör