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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Arabistan’a imza atıyor

Arabistan’a imza atıyor
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Liverpool'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mohamed Salah için en güçlü teklifi Beşiktaş vermiş ancak oyuncunun menajerini aşamamıştı. Siyah-beyazlılar, "Masadan kalktık" açıklamasını yapmasına rağmen taraftarlar bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor. İngiliz basını, Beşiktaş defterininkapandığını, sorunun sportifdeğil tamamen mali şartlar olduğunuyazarken 34 yaşındaki sağkanat için Suudi Arabistan veMLS seçeneğinin güçlü bir ihtimalolduğunu belirtti. Özellikle Arabistan takımı Al-İttihad, yıldız futbolcuyu istiyor ve dün resmen görüşmelere başladı. Al-İttihad Kulübü, Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Oyuncunun bu teklif kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH

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