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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Artık işi bitirelim

Okan Buruk, yönetimden 10 numara transferinin çözülmesini istedi

Artık işi bitirelim
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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden acil 10 numara bekliyor. Son4 sezonu şampiyonlukla tamamlayansarı-kırmızılılar transferdeağır kaldığı eleştirileri ile karşılaşırkenhazırlık maçlarında dabeklenen futbol ortaya koyulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde "Çok iyi 10 numara alacağız" açıklamasını yapsa da henüz net adımlar atılmadı. BernardoSilva, Can Uzun, Bruno Fernandes,Musiala, Enciso gibi isimler gündemde dolaştı ancak henüz sonuç çıkmadı. Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede lig başlamadan bu bölgeye transferin bitirilmesini istediği ve "Artık hareketegeçelim" dediği öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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