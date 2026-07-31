Artık işi bitirelim

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden acil 10 numara bekliyor. Son4 sezonu şampiyonlukla tamamlayansarı-kırmızılılar transferdeağır kaldığı eleştirileri ile karşılaşırkenhazırlık maçlarında dabeklenen futbol ortaya koyulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde "Çok iyi 10 numara alacağız" açıklamasını yapsa da henüz net adımlar atılmadı. BernardoSilva, Can Uzun, Bruno Fernandes,Musiala, Enciso
gibi isimler gündemde dolaştı ancak henüz sonuç çıkmadı. Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede lig başlamadan bu bölgeye transferin bitirilmesini istediği ve "Artık hareketegeçelim"
dediği öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör