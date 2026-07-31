Başakşehir’den Avrupa’ya veda

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Başakşehir, 1-1'in rövanşında konuk olduğu İnter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Avrupa'ya veda etti. İstediği gibi başlayamayan turuncu-lacivertli takım,Suni çimin zorluğunu yaşayan Başakşehir, oyunun kontrolünü alamadı. Pas hataları ve ikili mücadelelerde ayakta duramayan futbolcular ikinci yarıya da kötü başladı.İyice gardı düşen Başakşehir, rakibine bir türlü reaksiyon veremedi ve