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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Başakşehir’den Avrupa’ya veda

Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 1-1’in rövanşına çıkan temsilcimiz, Tuominen ve Jephta’ya engel olamayınca havlu attı

Başakşehir’den Avrupa’ya veda
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Başakşehir, 1-1'in rövanşında konuk olduğu İnter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Avrupa'ya veda etti. İstediği gibi başlayamayan turuncu-lacivertli takım, 18. dakikada Tuominen'ingolüyle geriye düştü. Suni çimin zorluğunu yaşayan Başakşehir, oyunun kontrolünü alamadı. Pas hataları ve ikili mücadelelerde ayakta duramayan futbolcular ikinci yarıya da kötü başladı. Oyununbaşında verilen pozisyonda Jephta, 47'deskoru 2-0'a taşıdı. İyice gardı düşen Başakşehir, rakibine bir türlü reaksiyon veremedi ve yaklaşık 5 milyon Europiyasa değeri bulunan takıma yenilerekAvrupa kupalarına havlu attı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Başakşehir’den Avrupa’ya veda
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