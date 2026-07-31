Başakşehir’den Avrupa’ya veda

Başakşehir, 1-1'in rövanşında konuk olduğu İnter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Avrupa'ya veda etti. İstediği gibi başlayamayan turuncu-lacivertli takım, 18. dakikada Tuominen'ingolüyle geriye düştü.
Suni çimin zorluğunu yaşayan Başakşehir, oyunun kontrolünü alamadı. Pas hataları ve ikili mücadelelerde ayakta duramayan futbolcular ikinci yarıya da kötü başladı. Oyununbaşında verilen pozisyonda Jephta, 47'deskoru 2-0'a taşıdı.
İyice gardı düşen Başakşehir, rakibine bir türlü reaksiyon veremedi ve yaklaşık 5 milyon Europiyasa değeri bulunan takıma yenilerekAvrupa kupalarına havlu attı.
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Mete Efendioğlu - Editör