Chelsea’de Mykhaylo Mudryk’in men cezası kaldırıldı!

Mykhaylo Mudryk men cezasının kaldırılması sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Uzun süren mücadelenin ardından, bana verilen dört yıllık men cezası kaldırıldı ve artık kariyerime derhal devam etmekte özgürüm. Bu sürecin nihayete ermiş olmasından, futbola dönmem için aklanmış olmaktan ve artık geleceğime odaklanabilecek olmaktan dolayı minnettarım. Bu dönem, kariyerimin en zor süreciydi. Bu davanın en başından beri her zaman dile getirdiğim gibi, hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak kullanmadım. Adil bir şekilde mücadele etmek, kulübümü ve ülkemi profesyonellik ve dürüstlükle temsil etmek benim için her zaman büyük önem taşıdı.

Bu süreç boyunca bana destek olan ve bana inanmaya devam eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu süreç boyunca her zaman yanımda olan Chelsea FC'deki herkese, takım arkadaşlarıma ve Chelsea taraftarlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Davama büyük bir özveriyle emek veren hukuk ekibime ve bana destek olan herkese de yorulmak bilmeyen çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Artık tüm odağım futbola dönmek, her gün çok çalışmak ve sahada takımıma olumlu katkı sağlamak olacak. Bana inanmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Kariyerimin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör