Chelsea’ye transfer yasağı cezası şoku!

Chelsea'nin itirazı sonucu transfer yasağının 30 Haziran 2027'ye ertelendiği kaydedildi.

10 milyon sterlinlik para cezasının ise hemen ödeneceği ifade edildi.

Chelsea'nin 2011-2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajerlere ve üçüncü taraflara toplam 47 milyon sterlinlik gizli ödeme yaptığını kabul ettiği vurgulandı.

İncelemeye konu olan ihlallerin genel olarak 2009-2022 yılları arasını kapsadığı belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör