Chelsea’ye transfer yasağı cezası şoku!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, şok bir cezayla karşı karşıya kaldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'ye 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.
Aracılarla Çalışma Yönetmeliği ve Oyunculara Üçüncü Taraf Yatırım Yönetmeliği'nin ihlali nedeniyle Chelsea'ye bu ceza verildiği kaydedildi.
Chelsea'ye ek olarak 10 milyon sterlin para cezası uygulandı.
Chelsea'nin itirazı sonucu transfer yasağının 30 Haziran 2027'ye ertelendiği kaydedildi.
10 milyon sterlinlik para cezasının ise hemen ödeneceği ifade edildi.
Chelsea'nin 2011-2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajerlere ve üçüncü taraflara toplam 47 milyon sterlinlik gizli ödeme yaptığını kabul ettiği vurgulandı.
İncelemeye konu olan ihlallerin genel olarak 2009-2022 yılları arasını kapsadığı belirtildi.