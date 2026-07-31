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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:53

Fenerbahçe, Leao’nun alternatifini buldu!

Rafael Leao transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe B planını belirledi. İşte o isim…

Fenerbahçe, Leao’nun alternatifini buldu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı-lacivertli takım, Criystal Palace'nin kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leao transferinin iptali durumunda Senagal'li kanat oyuncusuna yöneleceği belirtildi.

Aynı zamanda forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Palace formasıyla 45 maçta 21 gol atarken, takımıyla UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #10 NUMARA #FENERBAHÇE #RAFAEL LEAO

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Fenerbahçe, Leao’nun alternatifini buldu!
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