Fenerbahçe, Leao’nun alternatifini buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertli takım, Criystal Palace'nin kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leao transferinin iptali durumunda Senagal'li kanat oyuncusuna yöneleceği belirtildi.
Aynı zamanda forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Palace formasıyla 45 maçta 21 gol atarken, takımıyla UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.