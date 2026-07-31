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Giriş Tarihi: 31.07.2026 20:46 Son Güncelleme: 31.07.2026 20:49

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım’ın İrfan Can Kahveci ile görüşüp geleceğine dair değerlendirmede bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!
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Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci ile görüşüp kendisine takım bulmasını istediği öne sürülmüştü.

Sarı-lacivertliler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'la görüştüğüne dair haberlerin de asılsız olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İRFAN CAN KAHVECİ #AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL

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Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!
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