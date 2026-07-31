Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

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