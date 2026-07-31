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Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:16

FIFA "Dünya Kupası'nın yatırımcılarla paylaşılması planını" savundu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın ticari haklarının yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapıyla paylaşılması planını savundu.

AA
FIFA Dünya Kupası’nın yatırımcılarla paylaşılması planını savundu!
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FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE)" başlığı altında hayata geçirilecek projenin medyada yanlış bilgiler sunularak servis edildiğini savundu.

Süreç hakkında üye federasyonlarla istişare halinde olunacağı belirtilerek "Planlanan istişare sürecimiz, medyada çıkan yanlış haberler nedeniyle sekteye uğradı." görüşüne yer verildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Futbolun ticari bir yönünün de olduğu ve bu durumdan üye federasyonların da yararlanması gerektiği vurgulanarak "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil." ifadeleri kullanıldı.

20 MİLYON DOLAR KAYNAK

Projenin federasyonlara maddi katkısı hakkında da bilgi verilen açıklamada, her üye federasyona, programa destek verip vermediğine bakılmaksızın, 2027-2030 yıllarında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağının altı çizildi.

Her üye federasyona tek seferlik 20 milyon dolarlık ek kalkınma desteğinin kaynağı hakkında ise şunlar kaydedildi:

"FFE projesi teklifinin hayata geçirilmesi halinde programa katılım, tüm üye federasyonlar için tamamen gönüllü olacak. Program, kontrol devredilmeden ve FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan dış yatırım yoluyla finanse edilecek."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FIFA #DÜNYA KUPASI

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FIFA "Dünya Kupası'nın yatırımcılarla paylaşılması planını" savundu!
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