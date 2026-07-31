Fırtına tek golle yıkıldı

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Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 yenildi. İdeale yakın ilk 11 ile sahaya çıkan Fırtına, önde baskı yapan bir anlayışla mücadele etti. 34. dakikada Nwaiwu'nun ceza sahasında Otavio'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Firmino, Al-Sadd'ı öne geçirdi. Trabzonspor, beraberlik için baskısını artırsa da istediğini alamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Trabzonspor, Frankfurt'un ardından yine mağlup oldu. Bu arada maçta ikinci yarıda oyuna girensakatlandı ve 83'te sahayı terk etti