Galatasaray’ı durdurmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Tam sayfa yayımlanan röportajda hedeflerini şöyle anlattı: "Ligde,üst üste dört yıldır şampiyonolan Galatasaray'ınişini zorlaştırmamız gerekiyor. Takım güçlü ancak iki-üç oyuncu daha transfer edersek daha da güçleniriz." Trossard'ı 'süper transfer' olarak nitelendiren İtaliano, Mohamed Salah hakkında "Bekliyoruz, neolur bilmem. Ama harikabir kaptanımız olanOrkun Kökçü'müz var" ifadelerini kullandı. Eski takımı Bologna'dan bir iki ismin transferi için girişimlerde bulunduklarını da söyleyen Beşiktaş'ın hocası ısrarlı sorulara rağmen isim vermekten kaçındı.

İSTANBUL MASALSI BİR ŞEHİR

İstanbul'a kısa sürede alıştığını belirten İtaliano sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Avrupa Yakası'ndabir otelde kalıyorum ama AsyaYakası'nda tesislerimize yakın birev tutacağım. Benim çalışma anlayışımda işin başında olmak çok önemli. Bologna'da evden tesise 1 dakika 40 saniyede ulaşıyordum, burada geçen gün yol 28 dakika sürdü. Ama İstanbulgerçekten masalsı birşehir. Boğaz'ı geçerken 5 yunus gördüm. Bologna'dan Napoli ile sözlü anlaştığım için ayrılmadım. Avrupa kupalarının dışında kalacağımızı anladığımda bu hikâyenin sona erdiğini düşündüm. Beşiktaşbüyük bir kulüp, dahaönce böyle ateşli bir taraftargörmedim. Benden Avrupa'da başarı bekliyorlar. Biz de hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör