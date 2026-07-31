İcardi’nin yerine Franculino Dju

10 numara transferi dışında yedek forvet takviyesine önem veren Galatasaray, İcardi'nin boşluğunu dolduracak ismi Danimarka'da buldu: Franculino Dju. Midtjylland forması ile Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olan 22 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı scoutlar tarafından tribünde takip edildi. Franculino Dju'yu transfer etmeyekarar veren Galatasaray cephesi,Midtjylland ile masaya oturacak. 1.86 boyunda 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sene Beşiktaş istemiş ancak Danimarka ekibi 20 milyon Euro bonservis talep etmişti. Geride kalan sezon 34 maçta 22 gol-3 asistlik performans sergileyen Franculino Dju'ya kulübü tarafından 30 milyon Euro değer biçiliyor. 2004 doğumlu yıldızadayı, +4 kontenjana uyuyor veAslan'ın ısrarı sürüyor.

PARAYI VEREN ALACAK

Galatasaray forması giyen Renato Nhaga da milli takımdan arkadaşı Franculino Dju için olumlu referans verdi. Premier Lig'inyeni ekiplerinden Hull City'ninyanı sıra Suudi Arabistan'danbir takımın 25 milyon Euro'lukteklif yaptığı ancak Danimarkatemsilcisinin önerileri reddettiğiöğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör