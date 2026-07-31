İshak Karaoğul: Çok zor bir lig olacağını düşünüyorum!

Defans oyuncusu Abdullah Çelik de Bolu kampının verimli geçtiğini, sezon öncesinde fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Çelik, "Takım olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah güzel maçlar çıkaracağız. Sezona Antalya'da galibiyetle başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yoğun çalıştıklarını anlatarak, yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını, kadro anlamında takım iskeletinin büyük ölçüde korunduğunu ifade etti.

Her şeyin çok güzel gittiğini belirten Çelik, "İnşallah bu sene de geçen seneki gibi güzel bir Keçiörengücü izleteceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi üst taraflar, play-off veya play-off'tan çıkmak." dedi.

Çelik, ligin bu sezon çok daha dengeli geçeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu sene geçen seneye göre daha zor bir lig olacağını düşünüyoruz. Geçen sene bir takımın düşeceği belliydi. Bu sene öyle bir şey yok. Bu sene herkes yukarıya oynayabilir. Herkeste potansiyel görüyoruz. Biz de ligi üst taraflarda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Önceliğinin takım başarısı olduğunu vurgulayan Çelik, "Kendi açımdan da iyi performans göstermek istiyorum. Sezona damga vurmak istiyorum. İnşallah hem kulüp için hem benim için iyi olur." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör