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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Kerem saçbaş yolduruyor!

Kerem saçbaş yolduruyor!
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Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon 15 gol-10 asistle 25 gole katkı veren Kerem Aktürkoğlu bu sezona ise kötü başladı. Gornik Zabrze maçları milli yıldız için verimli geçmedi. Savunma arkasına yaptığı koşular, birebirde adam eksiltmesi, son vuruş kalitesi, hızlı hücumlarda doğru karar vermesi gibi özelliklerinin hiçbirini sahaya yansıtamadı. İlk maçta 68, rövanşta 69 dakika sahada kalan Kerem gol ve asist katkısı veremedi. Çektiği 3 şuttan sadece biri isabetliydi. Kadıköy'de 42 kez topla buluşurken deplasmanda bu rakam 39'a düştü. 83'lük pas yüzdesi % 76'ya indi. İlk maçta 9 ikili mücadeleden 4'ünü kazanırken rövanşta 12'de 5, top kaybı ise 11'e 14 oldu.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kerem saçbaş yolduruyor!
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