Kerem saçbaş yolduruyor!

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonKerem Aktürkoğlu bu sezona ise kötü başladı. Gornik Zabrze maçları milli yıldız için verimli geçmedi. Savunma arkasına yaptığı koşular, birebirde adam eksiltmesi, son vuruş kalitesi, hızlı hücumlarda doğru karar vermesi gibi özelliklerinin hiçbirini sahaya yansıtamadı.Çektiği 3 şuttan sadece biri isabetliydi. Kadıköy'de 42 kez topla buluşurken deplasmanda bu rakam 39'a düştü.İlk maçta 9 ikili mücadeleden 4'ünü kazanırken rövanşta 12'de 5, top kaybı ise 11'e 14 oldu.

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